В ЄС нагадали про невирішені проблеми з Антикорупційною прокуратурою

Про це зазначається в заяві Представництва Європейського Союзу в Україні.

«У зв’язку із цим обґрунтовані занепокоєння, висловлені громадянським суспільством і експертами з приводу складу відбіркового комітету до Антикорупційної прокуратури, мають бути негайно вирішені. Незалежність офісу антикорупційного прокурора має бути і надалі гарантована»,- йдеться в заяві.

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В Представництві наголошують, що мають бути забезпечені чіткі критерії відбору персоналу такого органу та недискреційні правила призначення і звільнення його голови.

В ЄС нагадали, що створення операційних і незалежних Антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро є головними умовами для здійснення безвізових подорожей до ЄС, а також для надання Євросоюзом вагомої допомоги Україні.

Крім того, в заяві зазначається, що Представництво ЄС «з великим інтересом» відзначає рішення Верховної Ради присвятити пленарне засідання 8 жовтня ухваленню законодавства, покликаного виконати решту критеріїв Плану дій з візової лібералізації. В ЄС наголосили, що продовжують підтримувати Україну в цьому процесі, а візова лібералізація залишається важливою спільною метою.

«У цьому контексті важливо, що Верховна Рада у четвер ухвалить низку інших законів, які вирішують решту рекомендацій у рамках процесу візової лібералізації. Це стосується, зокрема, створення органу з повернення активів – поліпшуючи таким чином вилучення і конфіскацію доходів, отриманих у злочинний спосіб, – та внесення змін до Закону про фінансування політичних партій у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії»,- наголошується в документі.