У Росії порушили справу проти радника Авакова за пост у Facebook

Про це йдеться в повідомленні російського відомства, пише Лента.ру.

Як зазначили у відомстві, справа порушена по статті 205.2 Кримінального кодексу Росії ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму").

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Слідство стверджує, що Геращенко опублікував на своїй сторінці в одній із соціальних мереж пост, в якому процитував свого неназваного знайомого, публічно закликавши користувачів збирати і розкривати відому їм інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії.

"Фактично Геращенко підтримав і поширив ідею свого співрозмовника в соціальній мережі про те, що таким чином "терористи і їхні побратими в Росії зможуть помститися російським військовослужбовцям за канонами шаріату", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, аккаунт Геращенко у соцмережі Facebook був заблокований після публікації посту, в якому політик ініціював збір даних про дії росіян в ході війни в Сирії.