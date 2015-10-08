Порошенко відповів відмовою на петицію про покарання держслужбовців-хабарників 20 роками ув'язнення

Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію, що розміщена на його сайті.

«Згідно з чинним законодавством України, кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена статтею 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією», - йдеться у відповіді.

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За словами Порошенка, на сьогодні згідно з чинним кримінальним законодавством України, максимальний строк позбавлення волі становить до 15 років за особливо тяжкий злочин, у тому числі поєднаний з умисним позбавленням життя людини.

«Внесення зміни лише до однієї статті Кримінального кодексу України щодо посилення міри покарання державним службовцям до двадцяти років позбавлення волі може не відповідати тяжкості кримінального правопорушення порівняно з іншими злочинами, передбаченими кримінальним законодавством України», - вважає глава держави.

«На рівень хабарництва більше впливає не суворість, а невідворотність покарання. А тому пріоритетом є проведення судової реформи. З огляду на викладене, зазначене питання не можна розглядати окремо без комплексного підходу до змін у чинне кримінальне законодавство», - додав президент.