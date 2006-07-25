В Генпрокуратурі немає записів, що свідчать про підкуп Мороза?

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ заявляє, що депутат від Блоку Юлії Тимошенко Олег ЛЯШКО не передав до Генеральної прокуратури України записи телефонних розмов, що свідчать про підкуп голови Верховної Ради України та лідера Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам А.КЛЮЄВ зазначив, що сьогодні особисто звертався до Генпрокуратури з цього питання, де йому відповіли, що ніяких плівок із записами телефонних розмов досі не надходило.

"Ми б хотіли на них подивитися і послухати, що це таке", - відзначив А.КЛЮЄВ.

Крім того, він повідомив, що звернувся до суду у зв`язку із заявами О.ЛЯШКА.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат із фракції БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що передав Генпрокуратурі записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ О.МОРОЗА членом Партії регіонів А.КЛЮЄВИМ. Депутат від БЮТ розповів, що отримав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. На першому фрагменті А.КЛЮЄВ розмовляє з одним із лідерів СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, на іншому – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім’я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер вже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.

Сьогодні, 25 липня, у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Генеральна прокуратура України за наявності підстав готова розглянути заяву народного депутата О.ЛЯШКА про начебто підкуп голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА Партією регіонів.

Як зазначили співробітники прес-служби, якщо така заява надійшла, вона, як і інші заяви, що надходять до Генпрокуратури, буде розглянута, і якщо у ній матимуть місце підстави, які відносяться до функції реагування органів прокуратури, то з боку останньої буде прийнято відповідне рішення.