Введення в дію закону про державне фінансування в партій намагатимуться відтермінувати – нардеп

Так вважає народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "5 канал".

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"Я не думаю, що це буде безболісний процес. Можливо будуть навіть спроби відкласти введення в дію цього закону. Погодилися зараз на компроміс на 1 липня 2016 року. Я не виключаю такої можливості, що хтось буде піднімати питання – а давайте його введемо в дію з початку 2017 року чи 2018 року. Тому це, напевне, буде відбуватися болісно, але буде відбуватися по кроку", - вважає депутат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також вважає, що в використання цього закону в першу чергу торкнеться дрібних політичних партій: "Він певно почнеться з менших партій - саме з тих партій, які, насамперед, претендують на таке фінансування, які розраховують принаймні на 2% підтримку".

Як повідомлялося, 8 жовтня Рада прийняла закон, яким встановлюється державне фінансування політичних партій. Визначається, що за рахунок коштів державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, виборах президента України і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.