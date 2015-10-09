Сьогодні нардепи розглянуть законопроект про систему іномовлення України (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному пленарного засідання.

Також розглядатимуться законопроекти про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо модернізації Бортницької станції очистки стічних вод.

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Крім того, депутати розглянуть питання про внесення змін до закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” щодо підстав для видачі посвідки на тимчасове проживання представникам іноземних ЗМІ.

Серед іншого розглядатиметься низка законопроектів, які стосуються, зокрема, позбавлення державних нагород, скорочення їхнього переліку та надання права присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами України.