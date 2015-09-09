На сайті президента з'явилася петиція з вимогою не позбавляти Ані Лорак звання "Народний артист України"

"Виключити Ані Лорак з переліку осіб, яких пропонується позбавити звання "Народний артист України" згідно проекту закону про позбавлення проросійських і просепаратиських діячів культури України звання "Народний артист України" № 3 016 від 03.09.2015 р.", - йдеться в тексті петиції.

Читайте такожПоет Рибчинський розповів, чому відмовився спілкуватися з Кобзоном, але не з Повалій чи Ані Лорак

За два дні петиція набрала всього 392 голоси з 25 тисяч необхідних для того, щоб її розглянув президент.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді запропонували позбавити Ані Лорак, Повалій, Кобзона і Баскова звання "Народний артист України". З Алеї зірок у Чернівцях невідомі раніше демонтували зірку Ані Лорак, яка неодноразово піддавалася критиці за виступи у Росії і отримані там нагород.