Волонтер: Переговори в Мінську і Парижі легітимізують те, що робить Путін

Касьянов переконаний, що на переговори для нових домовленостей виносяться питання, які вже давно були вирішені із Путіним, і мають лише отримати підтвердження, передає ТСН.

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"Всі ці переговори, із самого початку - Мінськ-1, Мінськ-2, тепер у нас вже паризькі переговори, - вони, насправді, нічого не означають, вони тільки легітимізують те, що робить Росія, те, що хоче зробити Путін. Підводиться якась межа і все це стає предметом переговорів, точніше, вже є готове рішення, яке виноситься на ці переговори. Насправді, все залежить від Путіна і він зараз диктує свою волю всьому світові", - пояснив бачення домовленостей активіст в ефірі ток-шоу.