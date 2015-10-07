В "УКРОПі" вимагають від Клімкіна роз'яснень щодо домовленостей у Парижі

Народні депутати Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Андрій Денисенко, Тарас Батенко та Віталій Купрій, які входять до міжфракційного депутатського об’єднання «Укроп», звернулись до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з вимогою надати роз’яснення щодо домовленостей, досягнутих у Парижі в ході переговорів у нормандському форматі.

Своє звернення депутати мотивують відсутністю офіційних коментарів та документів стосовно результатів переговорів.

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Зокрема, депутати вимагають відповідей на запитання, які саме зобов’язання взяла на себе Україна в Парижі та Мінську; яким є міжнародно-правовий статус мінських та паризьких домовленостей; чи є ці домовленості юридично зобов’язуючими для України, а якщо є, то якими нормами українського законодавства визначається їхній зобов’язуючий характер; чи можуть вважатися чинними домовленості, укладені під примусом, а також коли до парламенту на ратифікацію будуть внесені законопроекти, спрямовані на виконання домовленостей у Мінську та Парижі.

«Президент забув, що у нас парламентсько-президентська республіка і основні рішення, що впливають на долю країни та її громадян, приймає парламент. Це інше питання, що багато парламентарів слухають не своїх виборців, а консультантів з Банкової, – написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Дубінін. – Тому група «Укроп» вимагає від міністра закордонних справ чітких відповідей на наші запитання. Упевнений, що ці відповіді хочуть знати всі громадяни України, від Карпат до Донбасу. Закликаю всіх депутатів приєднатися до нашої вимоги».