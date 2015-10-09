У БПП відреагували на відео зі своїм кандидатом, який агітував за "Опоблок"

"В нас сьогодні піднімалося це питання на фракції, і ми будемо ініціювати проведення другого етапу з'їзду, щоб виключити з партії таких людей", - сказав Валерій Пацкан на ток-шоу "Право на владу", на телеканалі "2+2", передає ТСН.

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Народний депутат запевнив, що БПП зараз активно вичищає зі своїх рядів таких осіб, як мер Іллічівська.

Нагадаємо, раніше у МВС спрогнозували "найгарячіші" точки на місцевих виборах та передрікли шалену боротьбу. Ідеться, першочергово, про Харків, Одесу, Дніпропетровськ і Закарпаття.