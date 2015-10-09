У БПП відреагували на відео зі своїм кандидатом, який агітував за "Опоблок"
12:33, 09 жовтня 2015Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Пацкан прокоментував відео, на якому мер Іллічівська та член партії Валерій Хмельнюк на зустрічі з виборцями агітував голосувати за "Опозиційний блок".
Народний депутат запевнив, що БПП зараз активно вичищає свої ряди/ mukachevo.net
"В нас сьогодні піднімалося це питання на фракції, і ми будемо ініціювати проведення другого етапу з'їзду, щоб виключити з партії таких людей", - сказав Валерій Пацкан на ток-шоу "Право на владу", на телеканалі "2+2", передає ТСН.
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Народний депутат запевнив, що БПП зараз активно вичищає зі своїх рядів таких осіб, як мер Іллічівська.
Нагадаємо, раніше у МВС спрогнозували "найгарячіші" точки на місцевих виборах та передрікли шалену боротьбу. Ідеться, першочергово, про Харків, Одесу, Дніпропетровськ і Закарпаття.
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