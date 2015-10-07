В "БПП" допустили проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу у квітні 2016 року

Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає прес-служба "БПП".

Коментуючи не проголосовані сьогодні депутатами зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році", він пояснив відсутністю логіки у деяких депутатів напередодні виборів.

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"ЦВК лише зараз готова назвати населені пункти в зоні проведення АТО, які можуть бути безпечними для проведення виборів. Але Верховна Рада до виборів не буде проводити засідання, відповідно цей перелік у сесійній залі не може бути затверджений", - пояснив політик.

За його словами, пропозиція проста: "Якщо ми довіряємо обласним військово-цивільним адміністраціям, їхній інформації, то давайте дамо таке право ЦВК або ж залишайтеся працювати у сесійній залі".

"Але ніхто не хоче ні працювати, ні передавати право визначення переліку таких населених пунктів. Тоді будуть вибори на всій території, але у деяких населених пунктах вони таки не зможуть відбутися через загрозу тероризму. Вибори відбудуться скрізь, фактично навіть у містах, які зникли з лиця землі. Широкіно, як не прикро, більше немає. Але там мають відбутися вибори, бо їх там не скасували", - зауважив Луценко.

"Розумно зараз віддати право скасування виборів у деяких населених пунктах ЦВК за поданням військово-цивільних адміністрацій", - упевнений політик.

Луценко також вважає, що парламент до кінця року зможе ухвалити закон про вибори на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 жовтня відмовилась виключити з постанови про місцеві вибори положення про затвердження рішення Центральної виборчої комісії про неможливість проведення цих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Голосування відбувалося кілька разів, але не набрало необхідних 226 голосів народних депутатів.