Обама назвав Януковича "корумпованою маріонеткою Путіна"
21:17, 09 жовтня 2015Політика
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Президент США Барак Обама назвав четвертого президента України Віктора Януковича «корумпованою маріонеткою Путіна».
REUTERS
Про це Обама заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.
«Коли я вступив на посаду президента, Україною керував корумпований правитель, який був маріонеткою Путіна», - заявив він.
Крім того, Обама розцінив військові дії Росії в Сирії як ознака слабкості.
За словами Обами, Росія була змушена підпирати собою режим сирійського президента Башара Асада, що балансує на межі і є єдиним союзником РФ в регіоні.
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