Обама назвав Януковича "корумпованою маріонеткою Путіна"

Про це Обама заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Коли я вступив на посаду президента, Україною керував корумпований правитель, який був маріонеткою Путіна», - заявив він.

Крім того, Обама розцінив військові дії Росії в Сирії як ознака слабкості.

За словами Обами, Росія була змушена підпирати собою режим сирійського президента Башара Асада, що балансує на межі і є єдиним союзником РФ в регіоні.