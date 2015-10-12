Треба перестати шельмувати нашу армію, особливо тим, хто пороху не нюхав - Порошенко

Про це глава держави заявив у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського під час зустрічі з командирами бойових підрозділів ЗСУ, передає кореспондент УНІАН.

“Жодним чином я не поділяю огульного популістського критиканства на адресу чільного генералітету і його вкладу у створенні Збройних сил України. Треба перестати шельмувати українську армію, особливо тим, хто пороху не нюхав, на фронті не був, відкупився або відгородився від нього “білим” квитком інваліда”, - зазначив Порошенко.

Читайте такожПеремир'я на Донбасі набуло сталого характеру тільки завдяки зустрічі в Парижі - Порошенко

Крім того, він також розкритикував тих політиків, які у гонитві за рейтингами перед місцевими виборами розповідають про національну оборону, хоча це виключно прерогатива президента та центральної влади.

Читайте такожУ Міноборони та ГШУ не залишилося "паркетних" керівників, усі пройшли АТО – Порошенко

«Місцеві вибори не мають жодного відношення до політики оборони держави, яка є і буде залишатися прерогативою Верховного головнокомандувача та центральної влади. Але всі вони піднімають на прапор спробу давати оцінку українським військовим. Я впевнений, що це політиканство треба припинити», - наголосив Порошенко.