У Порошенка розглянуть присвоєння звання народного артиста Кузьмі "Скрябіну"

Згідно з даними на президентському сайті, петиція була подана 5 вересня і вже набрала необхідну кількість підписів для розгляду - більше 25 тис.

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Автор петиції Юрій Морозов пояснює необхідність присвоєння артистові такого звання тим, що "Кузьменко за фактом був і є народним артистом України".

"Мільйони українців довели це після трагічної загибелі артиста, вийшовши на головні площі своїх міст. Його люблять і пам'ятають. Він заслужив це звання", - зазначив ініціатор.

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Нагадаємо, лідер групи "Скрябін", відомий під псевдонімом Кузьма, загинув у ДТП 2 лютого в ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. МВС назвало винуватцем трагедії самого співака: той виїхав на своєму позашляховику на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.