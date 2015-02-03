Лідер рок-гурту "Скрябін" виїхав на зустрічну смугу - ДАІ

12:20, 03 лютого 2015
Суспільство
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Автомобіль загиблого вчора в ДТП співака Андрія Кузьменка "Скрябіна" виїхав на зустрічну смугу. 

Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

"2 лютого о 07.00 по автошляху «Кіровоград-Запоріжжя» рухався автомобіль під керуванням актора, музиканта-композитора рок-групи «Скрябін» Кузьменка Андрія Вікторовича, який на закругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ГАЗ 5312СПГ»".

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Внаслідок ДТП Кузьменко А. В. отримав смертельну травму, а його пасажирка була госпіталізована до відділення політравми Криворізької міської лікарні, сказано також у повідомленні. Крім того, водій автомобіля «ГАЗ 5312СПГ» був госпіталізований до травматологічного відділення лікарні.

Щодо цього факту слідчим відділом було внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що сотні киян прийшли на Майдан вшанувати пам'ять Кузьми "Скрябіна".

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