У прес-службі Мосійчука розповіли про хворобу нардепа

Про це повідомляє прес-служба Мосійчука у Фейсбук.

"Лікарями встановлено діагноз Ігоря Мосійчука: велика відкрита язва 12 палої кишки, що супроводжувалось внутрішньою кровотечею. Наразі кровотеча зупинена, лікарі намагаються стабілізувати його стан", - написала прес-служба.

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Зазначається, що до Мосійчука нікого не пускають окрім захисників.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.

Учора, 8 жовтня, Мосійчуку викликали лікарів “швидкої” до Апеляційного суду, де розглядалася його скарга на запобіжний захід у вигляді арешту.