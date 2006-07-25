Якщо скластися по 13.50, можна обрати інший парламент

В Україні під час парламентської кампанії-2006 витрати на одного виборця становили 13,41 грн. проти 4,36 грн. на парламентських виборах 2002 року і 12,04 грн. – на президентських виборах 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі цифри озвучив сьогодні голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ на підставі фінансового звіту про використання коштів, виділених на проведення виборів народних депутатів України.

«У 2006 році залишок невитрачених коштів становив 115 млн. 577 тис. грн. при передбачених бюджетом 631 млн. 234 тис. грн..», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК пояснив економію коштів меншою, ніж планувалося, кількістю виборчих дільниць, виборчих комісій, а також скороченням кількості інформаційних плакатів після суб`єктів виборчого процесу.

Зокрема, на виготовлення інформаційних плакатів витрачено 2 млн. 300 тис. грн. (планувалося 4 млн. 100 тис. грн.), виборчої документації – 12 млн. 200 тис. грн. (16 млн. 872 тис. грн.), виготовлення виборчих урн і захисних пакетів – 7 млн. 900 тис. грн. ( 8 млн. 950 тис. грн.), на оплату послуг зв`язку – 1 млн. 600 тис. грн. (4 млн. 800 тис. грн.), на організацію виборів на закордонних виборчих дільницях – 1 млн. 63 тис. грн. (8 млн. 100 тис. грн.), на створення списків виборців – 31 млн. 337 тис. грн. (36 млн. 909 тис. грн.).

За словами Я.ДАВИДОВИЧА, витрати на оплату заробітної плати членам окружних і дільничних виборчих комісій становили 370 млн. грн. або 84,7% від кількості витрат на всю виборчу кампанію.

Питома вага транспортних витрат становила 4%, послуг ЗМІ – 2,4%, виборча документація – 1,9%, організація кабінок для голосування – 1,2%.

ЦВК сьогодні на засіданні розглянула фінансовий звіт і направила його на розгляд до Рахункової палати.