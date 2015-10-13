Путін назвав "безглуздими" і "несмішними" вимоги до Москви виконати Мінські угоди
16:02, 13 жовтня 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін назвав "безглуздими, несерйозними і несмішними" вимоги до Москви виконати Мінські угоди.
REUTERS
"Немає ніякої альтернативи мінськими угодами. Але весь час говорити про те, що Росія повинна їх виконати, стає безглуздим", - сказав глава РФ, виступаючи на форумі ВТБ "Росія кличе!", пише ТАСС.
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"Це вже стає несерйозно, не смішно, просто безглуздо", - зазначив Путін.
"Там багато проблем, але переважна більшість з них не лежить в нашій компетенції. Наші колеги в Європі і США це бачать чи не бачать? Я думаю, що бачать. У мене є підстави вважати, що точно бачать, але їм незручно говорити, що сьогоднішня влада в Києві не в змозі цю проблему вирішити", - вважає президент РФ.
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