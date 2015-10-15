Засуджений у Криму активіст Майдану зник у СІЗО - адвокат

Про місце перебування Костенка не повідомляють ані захисту, ані родичам, стверджує адвокат.

"6 жовтня, за неофіційною інформацією співробітників СІЗО, Сашко повинен був поїхати на етап. Проте ніяких офіційних повідомлень про це не було. Як результат ми маємо те, що перед розглядом касаційної скарги захист геть втрачає зв'язок з підзахисним, інформація про його місцезнаходження і стан здоров'я не надається", – повідомив Сотніков.

Він називає таку ситуацію "свавіллям", і закликає тих, хто бажає допомогти Костенку, "завалити запитами СІЗО-1 і прокуратуру Криму про місце перебування і стан здоров'я засудженого".

Коментарів і пояснень від "правоохоронних та судових органів" Криму поки не було.

Раніше адвокат повідомляв, що мати Костенко перестали пускати в СІЗО до сина.

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Як повідомляв УНІАН, самозваний Київський райсуд Сімферополя засудив Костенка до 4 років і 2 місяців ув'язнення в колонії загального режиму.

Пізніше "Верховний суд Республіки Крим" змінив цей термін на 3 роки і 11 місяців.

За версією "слідства", 18 лютого 2014 року в ході "масових заворушень" у Києві Костенко нібито завдав тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут". Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

Костенко своєї провини не визнає. Його адвокат подав касаційну скаргу на вирок до "Верховного суду Криму".