"Опозиційний блок" оскаржив відмову зареєструвати Добкіна кандидатом у депутати Харківської облради

Партія "Опозиційний блок" оскаржила відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати Михайла Добкіна кандидатом у депутати до Харківської обласної ради.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив юрист "Опоблоку" Артур Мартін.

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“Постанова ЦВК оскаржується в Київському адміністративному суді. За моєю інформацією вже подано позов”, - сказав він.

На думку Мартіна, ЦВК “упереджено поставилася до кандидата в депутата Добкіна”.

Він зазначив, що причиною відмови в реєстрації стали неповні відомості про громадську діяльність Добкіна. При цьому Мартін зазначив, що за аналогічною біографією той самий склад ЦВК зареєстрував Добкіна кандидатом на попередніх парламентських виборах.

Адвокат також зазначив, що Харківська обласна виборча комісія вчора вночі “не проводила жеребкування, а розіграла 14 та 15 місця між "Опозиційним блоком" і Блоком Дарта Вейдера”. Юрист наголосив, що згідно з рішенням ЦВК, облвиборчком мав провести нове жеребкування серед усіх учасників виборів. Мартін підкреслив, що рішення про жеребкування та друк бюлетенів харківського облвиборчкому буде оскаржене в юридичний спосіб.

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Як повідомляв УНІАН, Харківська обласна виборча комісія чотири рази відмовилася реєструвати список кандидатів "Опоблоку" до Харківської облради, після чого ЦВК запросила документи і ввечері 18 жовтня зареєструвала 105 кандидатів від партії "Опозиційний блок". Водночас ЦВК відмовила в реєстрації народному депутату Михайлу Добкіну, включеному до списку партії під першим номером.

Крім того, ЦВК зобов’язала Харківську ОВК до 19 жовтня включно в установленому порядку провести повторне жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Харківської облради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі, забезпечивши включення до виборчого бюлетеня відомостей про Регіональну організацію Політичної Партії "Опозиційний блок".