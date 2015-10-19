Україна відкрила почесне консульство в польському Тарнуві
17:27, 19 жовтня 2015Політика
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Відкрито почесне консульство України в Тарнуві.
У Польщі відкрито нове почесне консульство України / twitter.com/adeshchytsia
Про це повідомив у своєму "Твіттері" посол України в Польщі Андрій Дещиця.
"На карті Польщі з'явилася ще одна укр. установа - Почесне консульство України в Тарнові", - написав він.
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Почесне консульство розташоване по вулиці Словацького, 12.
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