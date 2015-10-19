Україна відкрила почесне консульство в польському Тарнуві

Про це повідомив у своєму "Твіттері" посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"На карті Польщі з'явилася ще одна укр. установа - Почесне консульство України в Тарнові", - написав він.

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Почесне консульство розташоване по вулиці Словацького, 12.