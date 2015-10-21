Реформована судова система може почати роботу з 1 січня
14:16, 21 жовтня 2015Політика
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Реформована судова система з оновленим кадровим складом суддів може почати роботу з 1 січня 2016 року в разі, якщо Верховна Рада прийме відповідні зміни до Конституції.
Петренко каже, що з 2016 року може почати роблоту судова реформа / УНІАН
Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві.
“У парламенту є всі можливості для того, щоб вже з початку наступного року запрацювала нова судова система. Для цього потрібні зміни до Конституції", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, суддями-хабарниками займатиметься окремий відділ Національного антикорупційного бюро України.
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