Реформована судова система може почати роботу з 1 січня

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві.

“У парламенту є всі можливості для того, щоб вже з початку наступного року запрацювала нова судова система. Для цього потрібні зміни до Конституції", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, суддями-хабарниками займатиметься окремий відділ Національного антикорупційного бюро України.