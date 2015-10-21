В окупованому Криму осквернили кримськотатарський меморіал

Як повідомляє "Крим.Реалії", за словами місцевих жителів, інцидент стався вночі.

"У районі 9:00 ранку місцеві жителі побачили, що дошка облита жовтою фарбою. Поруч уже були працівники комунальних служб, які хотіли змити фарбу", – розповів один із очевидців.

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Він припускає, що окупаційна влада таким чином хотіла "без зайвого шуму" ліквідувати проблему. Але місцеві жителі не дозволили змити фарбу і зажадали викликати "поліцію".

Силовики, які приїхали на місце, зафіксували факт осквернення меморіалу, однак чи "порушать справу" за фактом вандалізму, поки не відомо.

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Офіційна інформація кримських "правоохоронців" про інцидент відсутня.

Акти вандалізму щодо кримськотатарських об'єктів і святинь стаються на півострові регулярно. За інформацією ЦВК Курултаю кримських татар Заїра Смедляєва, за два роки підозрювані в підпалі мечетей на півострові досі не знайдені.

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