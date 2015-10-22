У штабі партії "Відродження" в Жовтих водах стався вибух

Постраждав охоронець, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні, а у приміщенні вибуховою хвилею вибиті стіни, зруйнована стеля.

Як підкреслює прес-служба партії, у ній впевнені, що це – спланована терористична атака з метою залякування політичних опонентів та виборців.

"Переконані, що за цим терактом стоїть «Опозиційний блок», який уже неодноразово доводив свою зневагу до людського життя. Це – виклик усім демократичним цінностям. Вибухи в мирних містах Дніпропетровської області – це продовження уже розв’язаної «Опозиційним блоком» війни на Донбасі. Це – дестабілізація суспільно-політичної обстановки в державі. Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайного реагування та припинення діяльності злочинної терористичної організації «Опозиційний блок» на чолі з Олександром Вілкулом", - говориться у повідомленні.

На думку партії, саме «Опозиційний блок» створив клон партії «Відродження», до списку якого входять кримінальні авторитети, бійці спортивних клубів.

"Нетребко Владислав Олегович є кандидатом від партії-підробки до Дніпропетровської міської ради та Дніпропетровської обласної ради. Він є сином Олега Володимирович Нетребка, на прізвисько Нетрік, який є кримінальним авторитетом у м. Дніпродзержинськ, зараз переховується в Криму, причетний до формування та фінансування сепаратистського руху у Дніпродзержинську та у Дніпропетровській області. І саме цих людей веде до влади «Опозиційний блок»", - підкреслюється у повідомленні.

Партія «Відродження» у Дніпропетровській області вимагає відкритого розслідування вказаного терористичного акту, негайного притягнення до відповідальності організаторів та виконавців.

Партія «Відродження» закликає усіх мешканців Дніпропетровської області бути пильними та не піддаватись впливу брудних технологій.