УКРОП оголосив першочергові завдання після місцевих виборів

Про це йдеться в заяві «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» щодо національних політичних завдань на період до початку 2016 року, оприлюдненому на сайті партії.

«Ми неодноразово наголошували і ще раз підтверджуємо категоричну незгоду з капітулянтською політикою Президента Порошенка у цій сфері національних інтересів України», – запевняють в партії. Зокрема, УКРОП, його депутати всіх рівнів, активісти та прихильники у всіх областях, будуть робити все можливе для організації загальнонаціонального політичного спротиву намаганням принести національні інтереси у жертву будь-чиїм владним або бізнесовим цілям. «Жодних змін до Конституції! Ніякої амністії сепаратистів та їхніх поплічників-терористів! Жодних виборів на окупованій територій до повного виведення російської військової техніки, найманців і роззброєння незаконних збройних формувань!» – заявляють в УКРОПі.

«Проведення виборів за умов окупації та закріплення особливого статусу окупованих районів в Основному Законі не допоможе досягнути миру, як намагається переконати нас Петро Порошенко, а призведе лише до «консервації» війни. Більш того, ключ до цієї «консервної банки» буде остаточно передано Володимиру Путіну, який зможе безпосередньо впливати на внутрішню й зовнішню політику України», – йдеться в документі.

У партії вважають, що в разі особливого статусу Донбасу розвиток України буде заблоковано, а сотні тисяч патріотичних донеччан та луганчан, яких війна перетворила на біженців, назавжди втратять шанс повернутися додому та відновити втрачену власність і статки.

Крім того, іще одним життєво важливим для України питанням, за словами патріотів, стане намагання Президента, його бізнесового та політичного оточення заблокувати продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. У партії обіцяють протидіяти цьому, а також пропонують визнати землі сільгосппризначення національним надбанням України.