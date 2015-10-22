Міноборони Білорусі не бачить сенсу в російській авіабазі на своїй території

Про це заявив міністр оборони республіки Андрій Равков, передає ТАСС.

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"Який сенс розміщувати авіаційну базу на території Білорусі? Поки немає сенсу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Путін доручив міноборони Росії провести за участю МЗС РФ переговори з білоруською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені Російської Федерації угоду про створення авіабази.

Також звучала інформація, що російську військову базу поблизу кордону з Україною побудує компанія, яка пов'язана з улюбленим ресторатором президента РФ Володимира Путіна Євгеном Пригожиним.