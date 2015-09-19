Путін доручив створити російську авіабазу в Білорусі
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав розпорядження про створення авіабази РФ на території Білорусі.
Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації РФ.
"Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації про підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про російську авіаційну базу на території Республіки Білорусь", - йдеться в документі.
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Також Путін доручив міноборони Росії провести за участю МЗС РФ переговори з білоруською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені Російської Федерації зазначену угоду.
Раніше УНІАН повідомляв, що російську військову базу поблизу кордону з Україною побудує компанія, яка пов'язана з улюбленим ресторатором президента РФ Володимира Путіна Євгеном Пригожиним.