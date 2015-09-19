Путін доручив створити російську авіабазу в Білорусі

Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації РФ.

"Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації про підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про російську авіаційну базу на території Республіки Білорусь", - йдеться в документі.

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Також Путін доручив міноборони Росії провести за участю МЗС РФ переговори з білоруською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені Російської Федерації зазначену угоду.

Раніше УНІАН повідомляв, що російську військову базу поблизу кордону з Україною побудує компанія, яка пов'язана з улюбленим ресторатором президента РФ Володимира Путіна Євгеном Пригожиним.