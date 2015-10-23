Країни G7 продовжать підтримувати Україну - посол Великобританії
19:05, 23 жовтня 2015Політика
289 0
Посли країн "Великої сімки" в Україні запевнили президента Петра Порошенка, що G7 продовжить підтримувати Україну.
G7 / REUTERS
Про це посол Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Джудіт Гоф написала в Twitter.
"Конструктивна і тепла зустріч з послами "Великої сімки" і Порошенка. Підтримка України буде", - повідомила Гоф.
Читайте такожПутін про G7: "Це не організація. Це так - клуб за інтересами"
Як повідомляв УНІАН, у червні, лідери G7 прийняли декларацію, в якій назвали умови зняття санкцій з РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter