Країни G7 продовжать підтримувати Україну - посол Великобританії

Про це посол Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Джудіт Гоф написала в Twitter.

"Конструктивна і тепла зустріч з послами "Великої сімки" і Порошенка. Підтримка України буде", - повідомила Гоф.

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Як повідомляв УНІАН, у червні, лідери G7 прийняли декларацію, в якій назвали умови зняття санкцій з РФ.