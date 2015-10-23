Жодна країна в світі не буде воювати з РФ - Клімкін

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю виданню " С егодня" .

"Проти такої ядерної держави, як Росія, на військові дії ніхто не наважиться. Я маю на увазі не тільки Україну", - заявив Клімкін.

Міністр закордонних справ впевнений, що складна ситуація, яка склалася в Криму, вплине на настрій жителів півострова.

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"А тепер у Криму ситуація міняється до гіршого. Почалися затримки з виплатами соціальної допомоги. І звісно це впливає на настрої кримчан. Але я завжди говорив, що по відношенню до Криму нам потрібна чітка стратегія. Там живуть наші люди, незалежно від того - вони запаморочені російською пропагандою чи ні", - сказав політик.