Комітет виборців: партії та кандидати масово порушують законодавство в "день тиші"

Комітет виборців України заявляє про факти порушення політичними партіями в окремих регіонах «дня тиші» перед місцевими виборами.

Про це повідомила прес-служба КВУ на офіційній сторінці організації у Facebook.

«Спостерігачі КВУ фіксують масові факти порушень чинного законодавства в «день тиші». В низці регіонів України розміщено матеріали (білборди, сітілайти), що містять ознаки агітації. Такі матеріали виконано у стилістиці, що використовується місцевими організаціями партій та кандидатів, або ж із поширенням їх виборчих гасел», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в КВУ, такі порушення зафіксовані, зокрема, в Києві, Херсоні та Одесі. У Комітеті виборців наголосили, що використання слоганів та символіки політичних партій в «день тиші», який настав в Україні 24 жовтня, вважається порушенням закону «Про місцеві вибори».

«КВУ закликає партії та кандидатів припинити порушувати заборону щодо розміщення агітації в «день тиші» та невідкладно зняти агітаційні матеріали», - наголосила прес-служба.