В Україні настав "день тиші" перед місцевими виборами

Сьогодні, 24 жовтня, рівно опівночі в Україні настав «день тиші» перед виборами депутатів і голів місцевих рад.

До цього часу населені пункти мають бути повністю очищені від агітації на білбордах і дошках оголошень. Припиняється передвиборна реклама в мас-медіа і будь-яке інше поширення агітаційних матеріалів.

Від сьогодні забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, ходи, демонстрацій тощо) від імені кандидатів у депутати і партій, які беруть участь у виборчому процесі. Крім того, забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів і телепередач на підтримку партій і кандидатів.

У день місцевих виборів, 25 жовтня, заборонено оприлюднення соціологічних опитувань і проміжних результатів виборів до закінчення голосування о 20:00.

Цього року місцеві вибори в Україні проходитимуть за новим законом, прийнятим 14 липня. У законі, зокрема, вилучено з переліку суб'єктів виборчого процесу блоки і встановлено норму щодо закріплення в так званій закритій частини виборчого списку по одному лідеру виборчого списку. Вперше вибори пройдуть в об'єднаних територіальних громадах.