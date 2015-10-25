У КМДА озвучили дані щодо явки на 16:00 на виборах у столиці
16:25, 25 жовтня 2015Політика
1494 0
Станом на 16.00 середня явка по Києву на місцевих виборах становить 20-22%.
У столиці явка складає лише 20-22% / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру Володимир Бондаренко.
Читайте такожЯвка по Києву станом на 11.00 складає близько 10-11%
"Станом на даний момент середня явка по місту Києву - 20-22%. Оперативно, неофіційно", - сказав Бондаренко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter