У КМДА озвучили дані щодо явки на 16:00 на виборах у столиці

Станом на 16.00 середня явка по Києву на місцевих виборах становить 20-22%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру Володимир Бондаренко. Читайте такожЯвка по Києву станом на 11.00 складає близько 10-11% "Станом на даний момент середня явка по місту Києву - 20-22%. Оперативно, неофіційно", - сказав Бондаренко.

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