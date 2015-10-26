У Донецькій області проголосували 37,36% виборців – Жебрівський

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Отже, голосування на виборах до органів місцевого самоврядування на Донеччині завершено. Явка виборців склала 37,36%», - написав Жебрівський і додав: «Зауважу, що приблизно такий результат область демонструвала до епохи масових вкидань бюлетенів і підвезень виборців-«гастролерів».

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За його словами, «грубих порушень, які могли би вплинути на результат волевиявлення, ні правоохоронцями, ні спостерігачами сьогодні не зафіксовано».

«Питання по Маріуполю та Красноармійську, сподіваюсь, буде вирішене найближчим часом у законному руслі. В цьому я як керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації зацікавлений якнайбільше», - підкреслив Жебрівський.

Отже, голосування на виборах до органів місцевого самоврядування на Донеччині завершено. Явка виборців склала 37,36%. За... Posted by Павло Жебрівський on Sunday, October 25, 2015

Про таку ж явку на виборах в регіоні повідомляє Громадянська мережа «ОПОРА» на своїй сторінці у Facebook.