Кернес вважає вибори у Харкові такими, що пройшли "толерантно, конструктивно і якісно"

Про це Кернес сказав в коментарі Радіо Свобода під час спільного з телеканалом «Еспресо» марафону.

«25 жовтня 2015 року під час проведення виборів, які відбувалися в місті Харкові, харків’яни дали відповідь на питання – чи це Харків, який йде у минуле чи ні. Тому більшість харків’ян, скажемо – 60%, підтримали мою кандидатуру на наступну каденцію харківського міського голови. Це свідчить про те, що я маю авторитет для людей, і для мене важливо не обманути очікування жителів Харкова», – сказав Кернес.

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Він назвав вибори у Харкові такими, що пройшли «толерантно, конструктивно і якісно».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками екзит-полу Комітету виборців України, у Харкові на виборах мера чинний голова міста Геннадій Кернес набрав 59,3% голосів виборців, а це означає, що другого туру виборів, найімовірніше, не буде.