На виборах в Одесі після обробки 25% бюлетенів лідирує чинний мер

На виборах міського голови Одеси за результатами обробки 25% бюлетенів лідирує чинний мер Геннадій Труханов.

Як повідомили УНІАН спостерігачі, Труханов набирає 51,5% виборців, Саша Боровик - 23,7%, Едуард Гурвіц - 7,7%, Сергій Ківалов, який заявляв про зняття своєї кандидатури з виборів, - 5,1%.

Також підрахунок 25% бюлетенів показує, що до Одеської міської ради проходять партії: «Довіряй справам» (31,7%), БПП «Солідарність» (15,3%), «Опозиційний блок» (13,7%), «Українська морська партія Сергія Ківалова». «Батьківщина» і «Самопоміч» поки що набирають менш як 5% голосів.

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Як повідомляв УНІАН, Одеська міська виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 42 претенденти.

10 жовтня Ківалов заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів мера Одеси.

В Одеській обласній організації ВГО «Комітет виборців України» повідомили, що заява Ківалова про відмову балотуватися на посаду мера на даному етапі вже не може мати жодних юридичних наслідків. Прізвище кандидата залишилося в бюлетені.