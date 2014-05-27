Труханов склав присягу міського голови Одеси

Геннадій Труханов склав присягу Одеського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні для визнання повноважень Труханова відбулася позачергова сесія Одеської міської ради. На засіданні реєструвалося 86 із 120 депутатів.

Голова Одеської міської виборчої комісії Олександр Ахмеров заявив, що згідно з постановою комісії №87 від 27 травня Труханова визнано мером.

Потім Труханов зачитав присягу: «Я, Одеський міський голова Труханов Геннадій Леонідович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю: вірно служити громаді і народу України, беззастережно дотримуватися Конституції України і Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Одеської міської виборчої комісії, за підсумками голосування на позачергових виборах 25 травня Одеським міським головою обрано Труханова 1965 року народження, члена Партії регіонів, депутата Верховної Ради, за якого подано 146,022 тис. голосу виборців - 43,49% тих, хто взяв участь у голосуванні (20,3% внесених до списків виборців).

За Едуарда Гурвіца, за даними комісії, проголосували 107,526 осіб — 32,02% (14,9% всіх виборців Одеси).

26 травня секретар Одеської міської ради, в. о. мера Одеси Олег Бриндак скликав на 27 травня позачергову сесію міськради для визнання повноважень міського голови.