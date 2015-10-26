У Росії не пропускають для висвітлення суду над Савченко знімальну групу українського каналу

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст телеканалу Олена Лунькова.

«Ми не можемо в'їхати до РФ. Акредитація МЗС РФ є. Всі інші необхідні документи теж. Вже на другому пункті пропуску не можуть виразно пояснити причину. «Ми не можемо вас випустити з камерою, треба її оформити як 20 т фуру. Такий порядок». Це єдине, що ми почули. Письмово попросили пояснити причину. Чекаємо», - написала напередодні журналіст.

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Вона повідомила, що допиту зазнали всі члени знімальної групи: водій, журналіст, оператор. При цьому співробітник прикордонної служби був у цивільній формі одягу, а на вимогу пред'явити посвідчення повідомив, що є майором ФСБ.

Лунькова повідомила, що сьогодні російські прикордонники продовжили блокувати на кордоні знімальну групу.

«Тепер у моїх вітамінках шукають наркотики», - повідомила вона.

За її словами, зараз прикордонники проводять «повний огляд», включаючи рентгенівське дослідження автомобіля.