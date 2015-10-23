ДПСУ в даний час не контролює понад 409 км кордону з Росією
13:34, 23 жовтня 2015Політика
177 0
Державна прикордонна служба України на сьогоднішній день не контролює 409,3 км кордону з Росією на окупованих територіях Донбасу.
ДПСУ створює групу сил і засобів для виходу на лінію кордону / УНІАН
Про це під час поїздки в Харківську область повідомив журналістам голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Віктор Назаренко.
Читайте такожУ лавах бойовиків воюють 2 тисячі "радників" з числа кадрових російських військових - СБУ (відео)
"Це 409,3 кілометри. Ми маємо відповідне завдання від президента України. Ми створюємо угруповання сил і засобів і плануємо вихід на лінію кордону", - сказав Віктор Назаренко.
При цьому він зауважив, що взяття під контроль зазначеної ділянки кордону буде можливо тоді, "коли складуться відповідні об'єктивні умови".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter