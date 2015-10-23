ДПСУ в даний час не контролює понад 409 км кордону з Росією

Про це під час поїздки в Харківську область повідомив журналістам голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Віктор Назаренко.

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"Це 409,3 кілометри. Ми маємо відповідне завдання від президента України. Ми створюємо угруповання сил і засобів і плануємо вихід на лінію кордону", - сказав Віктор Назаренко.

При цьому він зауважив, що взяття під контроль зазначеної ділянки кордону буде можливо тоді, "коли складуться відповідні об'єктивні умови".