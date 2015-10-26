Від Луценка очікують "жорсткої розмови" у середині БПП

«Як перший заступник голови фракції «Народний фронт», нагадую своєму колезі, що саме за ці напрямки несуть відповідальність урядовці, делеговані у Кабінет Міністрів від Блоку Петра Порошенка», - наголосив Андрій Тетерук на своїй сторінці у Facebook, коментуючи слова Луценка.

Зокрема, зазначив Тетерук, - за ситуацію в енергетиці, за здійснення соціальної політики, за ситуацію в житлово-комунальному господарстві, за стан освіти, за медицину. «Всі ці посадові особи представляють «Блок Петра Порошенка», - наголосив Андрій Тетерук.

Він також додав, що після фінансової децентралізації керівники обласних адміністрацій, призначення яких відбувається через Адміністрацію Президента України, несуть особисту відповідальність за стан справ у власних регіонах.

«Тому є ще одна нагода провести жорстку розмову в середині «Блоку Петра Порошенка», - підкреслив Тетерук.

«Дивним виглядає те, що тільки після виборів окремі політики почали усвідомлювати важку ситуацію в країні. В той час коли і Уряд, і фракція «Народний фронт» продовжують послідовно вирішувати проблеми країни в щоденному режимі», - зазначив народний депутат.

Андрій Тетерук також додав, що реформи в Уряді запровадили представники «Народного фронту»: Арсен Аваков з реформою МВС та Павло Петренко з пакетом реформ в Мін'юсті, «за повного сприяння Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка».