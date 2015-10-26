Рада коаліції не змогла домовитися щодо виборів у Маріуполі і Красноармійську

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Ради коаліції було вирішено завтра продовжити розмову з цього питання.

Голова фракції партії «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко заявив журналістам, що є різні позиції, а потрібен консенсус.

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«Фракції коаліції вивчать ситуацію, дійдемо до консенсусу і приймемо рішення. Чому потрібен консенсус? Бо тоді перше і друге читання (законопроекту про вибори в цих містах) буде політично правильним. Якщо в когось між першим і другим читанням виникнуть проблеми, як ви розумієте, ми не зможемо провести вибори в намічені терміни», - сказав Луценко і нагадав, що «БПП» пропонує провести вибори в Маріуполі 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області.

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

Перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко заявив, що Верховна Рада на початку листопада ухвалить закон, який дозволить провести вибори в Маріуполі та інших містах 15 листопада.