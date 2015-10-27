Чинна влада проштовхує на південному сході перемогу "п'ятої колони" Кремля – Корбан

Про це заявив лідер «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Замість того щоб простягнути руку патріотам, влада робить все, щоб «п`ята колона» Кремля мирним способом прийшла до влади на південному сході. Фальсифікаціям ніхто не дивується, бо всі звикли, а от те, що відбувається на сході – це справді «зрада», – заявив політик.

Як приклад він навів ситуацію в Павлограді: за словами Корбана, ЦВК має намір скасувати другий тур виборів мера міста, щоб віддати перемогу вже в першому турі кандидатові від «Опозиційного блоку».

«У Павлограді в другий тур виходять два кандидати: Вершина, який представляє «Опоблок», та молодий хлопець, учасник АТО, який отримав більше 100 осколків і вижив. Цей герой країни у «ватному» місті вийшов у другий тур, набрав більше 20%. І знаєте, що зробила ЦВК і, зокрема, Охендовський? У голови ЦВК перед другим туром раптом з`явилась довідка, що в Павлограді не 90 300, а 89 800 жителів, і тому у вівторок ЦВК збирається проголосувати постанову про скасування другого туру виборів мера у місті. Ви розумієте, який цинізм?» – сказав Корбан.

«Я хочу звернутись до Президента: Петре Олексійовичу, зупиніть це свавілля – хоча б заради того хлопця, який ногами протоптав собі дорогу в другий тур, – закликав політик. – Президент заявляє, що немає «п`ятої колони» – то нехай приїде в Павлоград чи зайде до Охендовського – і він побачить цю «п`яту колону».