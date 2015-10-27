У КВУ розповіли, чому "регіональні партії" можуть становити загрозу територіальній цілісності держави

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Кошель зазначив, що особливістю місцевих виборів 25 жовтня стала суттєва перевага в окремих регіонах так званих місцевих партій. Наприклад, партії "За конкретні справи" на Хмельниччині, партії угорців на Закарпатті, партії "Черкащани" та ряду інших політичних сил.

Кошель зауважив, що, за українським законодавством, Україна є унітарною державою, а всі партії в ній де-юре є загальнонаціональними. Тому перемога окремих партій в окремих регіонах може в перспективі становити загрозу для цілісності держави.

Він вважає, що для того, щоб запобігти такій загрозі необхідно внести зміни до закону про вибори та про політичні партії: "Потрібно вдосконалити закон про вибори та закон про політичні партії. Законодавство має передбачати дуже жорстку норму, яка зобов'яже політичну партію реєструвати на місцевих виборах своїх кандидатів у більшості областей та районів країни. Так ми створимо певний запобіжник для появи регіональних політичних партій".