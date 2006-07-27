Добробут киян зростає

Середньомісячна заробітна плата по Києву за червень 2006 року становила 1784,64 грн., при цьому, порівняно з травнем цього року вона зросла на 8,4%. Такі дані оприлюднив Державний комітет статистики України.

Київ продовжує займати лідируючу позицію за цим показником. Для порівняння середньомісячна заробітна плата по Україні за червень 2006 року становить 1063,59 грн. і порівняно з травнем цього року зросла на 6%. А наймеш оплачуваними виявилися працівники Волинської області, де середньомісячна заробітна склала відповідно всього 806,68 грн.

Загалом, за перше півріччя цього року середньомісячна заробітна плата в Києві зросла на 36% і становить 1604,74, по Україні – на 33,4% та становить 966,89 грн., повідомляє КиївПресІнформ.