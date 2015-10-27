У Раду внесено проект постанови про вибори в Маріуполі і Красноармійську
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про забезпечення конституційних виборчих прав виборців Маріуполя та Красноармійська.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Законопроект під №3361 вніс позафракційний народний депутат Сергій Тарута, який з березня по жовтень 2014 року очолював Донецьку обласну адміністрацію.
На даний момент текст документа на сайті Верховної Ради відсутній.
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах в Маріуполі і Красноармійську Донецької області, а також в Сватовому Луганської області.
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Зокрема, Маріупольський виборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети "Приазовський робочий". Таке рішення було прийнято через виявлення розірваних бюлетенів, а також помилок в них.
У той же час голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської та Красноармійської міських виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК в Красноармійську.
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Перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Рада на початку листопада прийме закон, який дозволить провести вибори в Маріуполі та інших містах 15 листопада.
Однак ні вчора, ні сьогодні Рада коаліції не змогла домовитися щодо виборів в Маріуполі і Красноармійську.