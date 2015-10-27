В Одесі розслідується три кримінальних провадження за фактами фальсифікації виборчих документів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 27 жовтня в міліції зареєстровано 3 кримінальні виробництва за ч.2 і ч.4 ст.158 КК України (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей органам Державного реєстру виборців або фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців).

У прес-службі пояснили, що органи внутрішніх справ почали досудове розслідування за фактом виготовлення документів, які зовні схожі на бюлетені, а потім були «вкинуті» під час підрахунку голосів.

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Також сьогодні розпочато кримінальне провадження за фактом виправлення членами виборчої комісії кількісних показників в протоколах підрахунку голосів.

«Крім того, розслідується кримінальна провадження за фактом заповнення членами двох виборчих комісій уточнених протоколів безпосередньо в холі комісії, в чому вбачаються ознаки кримінального злочину», - зазначили у відомстві.

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Хід розслідування у вказаних кримінальних процесах перебуває на контролі прокуратури Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні спостерігачі комітету «За відкриту демократію» заявляють, що в Одесі на виборчих дільницях кількість бюлетенів перевищувала кількість виборців.