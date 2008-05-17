Янукович відмовив Тимошенко

Партія регіонів наполягатиме на ухваленні власних змін до Конституції, а не запропонованих іншим силами. Про це повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю “5-му каналу”.

"Ми ніколи не будемо обслуговувати інтереси інших політичних сил, тим паче наших опонентів. Ми будемо іти з пропозицією змін до Конституції, напрацьованими Партією регіонів", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як нагадує “Українська правда”, раніше лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що внесе проект змін до Конституції, який матиме "консолідовану підтримку парламенту".

14 травня один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Блок Юлії Тимошенко може погодитись на дострокові парламентські вибори в обмін на ухвалення змін до Конституції України. "Якщо опозиція поставить умову, що ми підтримаємо Конституцію (зміни до Конституції від БЮТ), але за це ми хочемо дострокові вибори, ми готові будемо на це піти, аби Конституція була збалансована і знову не було перекосів в той чи інший бік", - сказав О.ТУРЧИНОВ.