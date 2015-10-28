У Міноборони РФ розповіли про збільшення кількості бойових вильотів російської авіації в Сирії

Про це з посиланням на офіційного представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова повідомляє РИА Новости.

"Як ви бачите, кількість бойових вильотів збільшилася, що пов'язано зі збільшенням кількості розвіданих і підтверджених по різних каналах цілей терористичної інфраструктури бойовиків", - сказав Конашенков.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.