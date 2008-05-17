Симоненко по секрету: є «реальна надія»

Народний депутат України, лідер фракції комуністів у Верховній Раді Петро СИМОНЕНКО заявляє, що сьогодні вже є "реальна надія", що в країні приймуть нову Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"І реальна надія є, і є проект", – сказав П.СИМОНЕНКО.

"Проект нової Конституції підготовлено, я можу вам сказати по секрету, що проект цей є", - додав він.

При цьому лідер КПУ зазначив, що для прийняття нової Конституції необхідні спільні зусилля представників «великого капіталу».

"Якщо нам вдасться, оскільки ми це все робимо сьогодні, об`єднати інтереси великого бізнесу, великого капіталу для прийняття цієї Конституції, це буде дуже серйозний крок вперед", – сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, це буде "серйозний крок до того, щоб ми, врешті-решт, почали говорити реально про демократію й реалізацію поняття демократії".

"Але зараз знову проблема – то «регіонали» затримують, то у «бютівців» там проблема. І ось вони спекулюють, грають», - нарікає народний депутат.

Водночас, П.СИМОНЕНКО уточнив, що він має на увазі, коли говорить про національний капітал. "Я комуніст, я розумію, про що я говорю: я говорю про робочі місця громадян України. Національний капітал – це наші майнові комплекси", – сказав він.

Говорячи про можливі терміни голосування за нову Конституцію, П.СИМОНЕНКО висловився за швидке її ухвалення, назвавши при цьому й конкретну дату: "До 30 вересня треба прийняти нову Конституцію", – сказав він.

"Інакше тоді почнуться чергові катаклізми", - пояснив лідер КПУ.