До Івано-Франківської міської ради проходять шість партій.

Як повідомили УНІАН у міській виборчій комісії, до міськради проходять партії ВО "Свобода", "Об'єднання Самопоміч", "Батьківщина", "УКРОП", «БПП "Солідарність", Українська народна партія.

Читайте такожВ Івано-Франківську виборці зіпсували 5% бюлетенів малюнками і посланнями до влади - міський виборчком

Зокрема, ВО "Свобода" набрала 27,06% і матиме 14 депутатських місць, «БПП "Солідарність" набрала 17,52% - 9 місць, "Самопоміч" набрала 12,23% - 6 місць, «УКРОП» набрав 11,15% - 6 місць, "Батьківщина" із 8,31% матиме 4 депутатських місць, УНП із 5,47% матиме 3 місця.

До Івано-Франківської міської ради обрано 42 депутати.

За посаду міського голови Івано-Франківська боротимуться у другому турі народний депутат України, екс-мер Калуша Ігор Насалик від «БПП "Солідарність" і екс-народний депутат України Руслан Марцінків від ВО "Свобода".