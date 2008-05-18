Ющенко сьогодні встигне в минуле і в майбутнє

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні о 12.00 візьме участь у заходах, присвячених Дню пам`яті жертв політичних репресій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, меморіальні заходи відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника «Биковнянські могили».

У селищі Биківня впродовж 1930-х - початку 1940-х років здійснювалося поховання понад сотні тисяч людей, закатованих органами НКВС.

Крім того, сьогодні глава держави візьме участь в урочистому відкритті Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на першому засіданні Ради на тему співпраці між ЄБРР та Україною, зокрема щодо інвестування Європейського банку реконструкції та розвитку проектів в Україні та програми кредитування від ЄБРР.

У 2005 році під час зустрічі з президентом ЄБРР Жаном ЛЄМ`ЄРОМ глава Української держави запропонував провести Щорічні збори Ради керуючих ЄБРР в Україні.